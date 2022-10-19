Модрич и Вальверде получат отдых в матче с «Эльче»

Полузащитники мадридского «Реала» Лука Модрич и Федерико Вальверде начнут сегодняшний матч чемпионата Испании с «Эльче» на скамейке запасных. Об этом сообщает издание Marca.

Отмечается, что главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти решил предоставить футболистам отдых и дать им как следует подготовиться к матчу против «Севильи», который состоится на выходных.

Если верить источнику, то сегодняшний матч в основном составе точно начнут Эдуардо Камавинга и Родриго. Напомним, мадридский «Реал» лидирует в чемпионате Испании с отрывом в три очка от каталонской «Барселоны». На прошлых выходных «сливочные» победили в домашнем «эль класико» со счётом 3:1.