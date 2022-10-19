Рюдигер начнёт в основе матч с «Эльче»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер начнёт ближайший матч чемпионата Испании с «Эльче» в основном составе. Такой инсайд выдало испанское издание Diario AS.

Напомним, что матч с каталонской «Барселоной» на прошлых выходных Рюдигер начинал на скамейке запасных. Футболист всё же появился на поле в защитной маске, ведь до этого получил травму лица, когда забивал гол в матче против донецкого «Шахтёра» в Лиге чемпионов.

Рюдигер перебрался в «Реал» этим летом из «Челси». Немец достался команде Карло Анчелотти совершенно бесплатно, так как переходил на правах свободного агента.

На счету Антонио уже два гола за «Реал» во всех турнирах.