Анчелотти: «Манчестер Сити» – лучшая команда прошлого сезона? Не буду комментировать, не хочу проявить неуважение»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал то, что лучшей командой прошлого сезона по версии France Football стал «Манчестер Сити». Ранее президент «сливочных» Флорентино Перес уже поздравил «горожан» с этой наградой.

«Манчестер Сити» – лучшая команда прошлого сезона? Не буду это комментировать, не хочу проявить неуважение. Они выиграли Премьер-лигу и провели потрясающий сезон», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, мадридский «Реал» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. «Королевский клуб» выбил «горожан» из самого престижного еврокубка на стадии полуфинала.