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Анчелотти: «Манчестер Сити» – лучшая команда прошлого сезона? Не буду комментировать, не хочу проявить неуважение»

18 Октября 2022 • 14:17 Комментировать (2)
Арсенал
0:0
Манчестер Сити
отменен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал то, что лучшей командой прошлого сезона по версии France Football стал «Манчестер Сити». Ранее президент «сливочных» Флорентино Перес уже поздравил «горожан» с этой наградой.

«Манчестер Сити» – лучшая команда прошлого сезона? Не буду это комментировать, не хочу проявить неуважение. Они выиграли Премьер-лигу и провели потрясающий сезон», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, мадридский «Реал» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. «Королевский клуб» выбил «горожан» из самого престижного еврокубка на стадии полуфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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Juventini83
18 Октября 2022 в 14:56
сРеал как всегда чудом прошёл ПСЖ, затем фартануло с Челси(привозы Менди), ну и Сити был однозначно интереснее в матчах с ними. Прушные они просто в этой ЛЧ, как-будто кто-то ведёт их к победе.
overkill666
18 Октября 2022 в 14:21
ты што, эта жи АпЭЭЛ, лючая лига мира, даже если ты занял там 12 место - это престижнее ЛЧ!
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