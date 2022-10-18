Бензема: «Я закончу свою карьеру в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема пообещал завершить свою карьеру в «королевском клубе». Об этом футболист заявил в интервью Onda Cero на вчерашней церемонии «Золотого мяча». Напомним, француз взял главную награду вечера от France Football.

«Я закончу свою карьеру в «Реале», для меня просто нет другого выбора», – сказал Бензема.

Напомним, Карим выступает за «сливочных» с лета 2009 года, когда перешёл в команду из французского «Лиона». С тех пор Бензема выиграл с мадридским «Реалом» множество трофеев, включая 5 титулов Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне француз забил 4 гола в чемпионате Испании.