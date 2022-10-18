Гаджиев считает, что Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о получении «Золотого мяча» нападающим «Реала» Каримом Бензема.

«Я считаю, что Бензема получил «Золотой мяч» справедливо. В минувшем сезоне в решающих матчах именно он приносил «Реалу» победы», — заявил Гаджиев Vprognoze.

По мнению эксперта, в таком исходе никто не сомневался, ведь Криштиану Роналду и Лионель Месси уже не на том уровне, а новых ярких звезд пока нет, но если Эрлинг Холанн продолжит развиваться, то в будущем сможет побороться за эту награду.

В прошлом сезоне Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах во всех турнирах.