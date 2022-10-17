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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема готов продлить контракт с «Реалом»

17 Октября 2022 • 15:20 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
1 9.00 X 5.20 2 1.33
19.10 22:00

Нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время продлит контракт с испанским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 34-летнего форварда со «сливочными» будет рассчитано до 2024 года. Напомним, что нынешний контракт Бензема истекает следующим летом.

Ранее также сообщалось, что контракт футболиста будет продлён автоматически, если француз выиграет «Золотой мяч». Напомним, церемония вручения главной индивидуальной награды европейского футбола состоится сегодня, 17 октября, в Париже.

Бензема перешёл в «Реал» летом 2009 года из «Лиона». В текущем сезоне опытный нападающий провёл в составе «сливочных» 10 матчей, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Золотой Мяч
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
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