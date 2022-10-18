Касильяс поздравил «Реал» с третьим местом в номинации «лучший клуб»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс иронично высказался о вручении награды «лучший клуб года».

Обладателем премии стал английский «Манчестер Сити», в то время как мадридский «Реал», выигравший Лигу чемпионов в прошедшем сезоне, занял лишь третье место в данном рейтинге. Результаты прокомментировал экс-вратарь «сливочных» Икер Касильяс: «Поздравляю «Реал» с почётным третьим местом», – написал испанец в социальных сетях.

«Реал» стал победителем Ла Лиги, Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Суперкубка Европы, а лучший бомбардир команды Карим Бензема получил «Золотой мяч».