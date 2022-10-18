Гаврилов: Бензема вытянул «Реал», он заслужил «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал вручение «Золотого мяча» нападающему «Реала» Кариму Бензема.

«Парень забивает постоянно. Все выполняет, что нужно от нападающего. Молодец. Бензема в этом году вытянул, конечно, «Реал», сыграл решающую роль во всех его победах», — цитирует слова Гаврилова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что в последние годы Лионель Месси и Криштиану Роналду всегда выигрывали эту награду, но один раз можно было бы дать и Роберту Левандовски, ведь он тоже заслужил ее.

В прошлом сезоне 34-летний Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах во всех турнирах.