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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема признался, что мог оказаться в «Барселоне»

19 Октября 2022 • 09:49 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
1 10.00 X 5.70 2 1.30
Через 10 ч. 57 мин.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что в своё время мог оказаться в каталонской «Барселоне». Это случилось ещё в 2009 году, когда француз пополнил ряды «королевского клуба».

«В тот период со мной контактировали несколько клубов. Среди них я могу назвать «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Барселону». Тем не менее, я решил выбрать «Реал». Прекрасно помню этот момент, тогда я был вместе со своими друзьями», – цитирует Бензема издание Onda Cero.

В этом сезоне на счету Бензема 4 забитых гола в чемпионате Испании. Свой последний мяч француз забил в ворота каталонской «Барселоны» в «эль класико», которое закончилось победой «сливочных» 3:1 в прошлые выходные.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
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