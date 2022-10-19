Бензема признался, что мог оказаться в «Барселоне»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что в своё время мог оказаться в каталонской «Барселоне». Это случилось ещё в 2009 году, когда француз пополнил ряды «королевского клуба».

«В тот период со мной контактировали несколько клубов. Среди них я могу назвать «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Барселону». Тем не менее, я решил выбрать «Реал». Прекрасно помню этот момент, тогда я был вместе со своими друзьями», – цитирует Бензема издание Onda Cero.

В этом сезоне на счету Бензема 4 забитых гола в чемпионате Испании. Свой последний мяч француз забил в ворота каталонской «Барселоны» в «эль класико», которое закончилось победой «сливочных» 3:1 в прошлые выходные.