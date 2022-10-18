Контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлился до 2024 года

Контракт нападающего Карима Бензема с мадридским «Реалом» автоматически продлился до 2024 года. Всё это стало возможным благодаря тому, что француз вчера выиграл свой первый в карьере «Золотой мяч».

Если верить журналисту Томасу Гонсалесу, таким образом Бензема продлил своё пребывание на «Сантьяго Бернабеу» до окончания сезона-2023/24. Напомним, что в декабре нападающему исполнится уже 35 лет.

В новом сезоне Бензема отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в чемпионате Испании. Это при том, что футболист пропустил несколько матчей из-за травмы, что позволило нападающему «Барселоны» Роберту Левандовски оторваться в бомбардирской гонке Ла Лиги.