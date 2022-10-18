Роберто Карлос: «Рюдигер олицетворяет собой «Реал»

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос оценил выступления Антонио Рюдигера за «сливочных». Напомним, в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов немец получил травму лица, но затем вышел на поле в защитной маске на матч против «Барселоны».

«Рюдигер олицетворяет собой «Реал» Мадрид. Он демонстрирует самоотверженность, усилия и целеустремлённость», – цитирует Карлоса Madrid Xtra.

Напомним, Рюдигер присоединился к «Реалу» этим летом, перейдя на правах свободного агента из лондонского «Челси». В прошлом сезоне немец забил в ворота «королевского клуба» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.