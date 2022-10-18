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Чемпионат Испании. Ла Лига

Неймар: «У меня была возможность перейти в «Реал», но я выбрал «Барселону»

18 Октября 2022 • 13:34 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
1 9.00 X 5.40 2 1.32
19.10 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Неймар признался, что летом 2013 года мог перебраться в мадридский «Реал», а не каталонскую «Барселону». Напомним, в стане «сине-гранатовых» бразилец провёл 4 года и множество трофеев, включая Лигу чемпионов в 2015 году.

«У меня была возможность перейти в мадридский «Реал» в 2013 году, но я выбрал «Барселону». Я посчитал, что так для меня будет лучше», – цитирует Неймара Madrid Xtra.

Слухи о переходе Неймара в мадридский «Реал» ходили и в период игры футболиста за «ПСЖ». Тем не менее, трансфер так и не состоялся.

На счету Неймара уже 9 голов и 7 ассистов в 11 матчах этого сезона чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона ПСЖ Неймар
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
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