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Перес: «Манчестер Сити» получил награду лучшему клубу года? Что ж, поздравляю команду»

18 Октября 2022 • 10:35 Комментировать
Арсенал
0:0
Манчестер Сити
отменен

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на то, что «Манчестер Сити» был признан лучшим клубом прошлого сезона по версии France Football. Горожане в кампании-2021/22 выиграли лишь чемпионат Англии, тогда как «сливочные» взяли чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» получил награду лучшему клубу года? Что ж, поздравляю команду. У неё отличный президент, тренер и футболисты. Это великий клуб, и сюда не следует добавлять какие-либо «но», – заявил Перес после церемонии от France Football.

Напомним, нападающий «Реала» Карим Бензема вчера получил «Золотой мяч». Также свою награду получил Тибо Куртуа, который был признан лучшим голкипером сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Флорентино Перес
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