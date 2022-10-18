Перес: «Манчестер Сити» получил награду лучшему клубу года? Что ж, поздравляю команду»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на то, что «Манчестер Сити» был признан лучшим клубом прошлого сезона по версии France Football. Горожане в кампании-2021/22 выиграли лишь чемпионат Англии, тогда как «сливочные» взяли чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» получил награду лучшему клубу года? Что ж, поздравляю команду. У неё отличный президент, тренер и футболисты. Это великий клуб, и сюда не следует добавлять какие-либо «но», – заявил Перес после церемонии от France Football.

Напомним, нападающий «Реала» Карим Бензема вчера получил «Золотой мяч». Также свою награду получил Тибо Куртуа, который был признан лучшим голкипером сезона.