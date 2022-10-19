Вероятность участия Уокера на чемпионате мира растёт с каждым днём

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может успеть восстановиться к чемпионату мира в Катаре. По информации от журналиста Сэми Мокбела в социальных сетях, в расположении «горожан» растёт уверенность насчёт того, что англичанин сможет попасть в итоговую заявку на мундиаль в Катаре.

Напомним, недавно Уокер получил травму, из-за которой был вынужден сделать операцию. Участие футболиста на чемпионате мира было практически исключено, но результаты последних обследований дают позитивные сигналы.

Уокер является основным футболистом сборной Англии. Защитник может сыграть как в центре, так и на обоих флангах обороны. Недавно травму также получил Рис Джеймс, участие которого на чемпионате мира также находится под вопросом.