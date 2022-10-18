Артета настаивает на продлении контракта одного из лидеров «Арсенала»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета считает, что контракт Букайо Саки должен быть продлён в обязательном порядке.

21-летний вингер уже не первый сезон демонстрирует впечатляющую игру, считаясь одной из главных восходящих звёзд английского футбола, и Артета видит в игроке ключевую фигуру проекта. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, испанский специалист активно настаивает на продлении трудового договора с англичанином, и стороны сохраняют оптимизм, несмотря на повышенный интерес со стороны других клубов. Сам Букайо Сака, как отмечается, счастлив в «Арсенале».

Текущий контракт футболиста сборной Англии с «канонирами» рассчитан до 2024 года.