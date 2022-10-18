Технический директор «Арсенала» заинтересовал другие клубы

Эффективная работа Эду Гаспара в лондонском «Арсенале» привлекла к нему интерес со стороны других клубов.

Технический директор «канониров» играет важнейшую роль в успехах клуба наряду с главным тренером Микелем Артетой, и кандидатура бразильца всерьёз рассматривается более чем в двух европейских клубах, докладывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Впрочем, Гаспар в настоящий момент не планирует покидать «Арсенал», а правление лондонцев видит в нём ключевую фигуру для проекта.

Эду Гаспар занимает нынешнюю должность с 2019 года. Ранее он работал координатором в сборной Бразилии и спортивным директором в «Коринтиансе», а с 2002 по 2005 год представлял «Арсенал» в качестве футболиста.