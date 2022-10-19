Пеннант: «Арсенал» посыпется после Рождества, как и в прошлом году»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Джермейн Пеннант считает, что команда Микеля Артеты сбавит обороты после Рождества. Напомним, в данный момент «канониры» уверенно лидируют в Премьер-лиге с отрывом в 4 очка от «Манчестер Сити».

«Арсенал» посыпется после Рождества точно так же, как и в прошлом году, когда команда не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов. Фанаты будут ненавидеть меня за это, ведь я бывший «канонир», – цитирует Пеннанта Talksport.

Напомним, Пеннант за свою карьеру также успел поиграть за другой английский топ-клуб – «Ливерпуль», за который футболист провёл 81 матч во всех турнирах.