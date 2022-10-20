«Арсенал» уже несколько месяцев пытается убедить Саку продлить контракт

Вингер Букайо Сака по-прежнему не продлил соглашение с лондонским «Арсеналом».

Сведения о заинтересованности руководства «канониров» в продлении сотрудничества с 21-летним игроком появились ещё весной, однако стороны по-прежнему не заключили договор. По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры были запущены несколько месяцев назад, при этом в клубе по-прежнему настроены оптимистично, считая, что в конце концов высокоприоритетная сделка будет подписана.

Нынешний контракт Букайо Саки с «Арсеналом» рассчитан до лета 2024 года. По слухам, в подписании игрока заинтересованы конкуренты лондонцев по Премьер-лиге.