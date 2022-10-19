Лескотт сравнил Холанна с Месси и Роналду

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт поделился мнением о нападающем «горожан» Эрлинге Холанне.

Англичанин считает, что в будущем 22-летний норвежец сможет достичь величия форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и игрока «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Он будет успешным игроком на протяжении всей своей карьеры, но говорить о том, что он станет величайшим футболистом в истории, я думаю, ещё немного рано. Если он продолжит делать то, что делают, то о нём начнут так говорить», — цитирует Лескотта ESPN.

Напомним, Холанн перешёл в «Манчестер Сити» минувшим летом из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне норвежец провёл в составе «горожан» 14 матчей, забив в них 20 голов и отдав три результативные передачи.