Нападающий «Барселоны» Фати может перебраться в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Ансу Фати. По информации El Nacional, сам футболист может рассмотреть вариант с переездом в английский гранд из-за того, что получает мало игровой практики в каталонском клубе.

В текущем сезоне на счету 19-летнего воспитанника «сине-гранатовых» лишь два забитых мяча и три результативные передачи в 13 матчах во всех турнирах. Текущий трудовой договор Фати с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость нападающего составляет 60 миллионов евро.

Отметим, что Фати провел четыре игры за национальную сборную и забил один гол.