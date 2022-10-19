Бразильцы – вторые после англичан по голам в нынешнем розыгрыше АПЛ

Бразильские футболисты чаще остальных среди легионеров отмечаются голами в Английской премьер-лиге.

В активе представителей Бразилии суммарно 23 забитых мяча, шесть из которых записал на свой счёт нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, пять – «канонир» Габриэль Жезус, ещё четыре – Габриэл Мартинелли из всё того же «Арсенала». Следом за бразильцами располагаются норвежцы – 18 голов, 15 из которых принадлежат одному Эрлингу Холанну из «Манчестер Сити», а остальные три – Мартину Эдегору, представляющему «Арсенал». В пятёрке также Португалия (15) и Франция (11).

Лучший бомбардир Премьер-лиги на сегодняшний день – Эрлинг Холанн. Англичане Гарри Кейн и Иван Тони занимают вторую и третью позиции соответственно.