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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бразильцы – вторые после англичан по голам в нынешнем розыгрыше АПЛ

19 Октября 2022 • 00:08 Комментировать
Ливерпуль
...
Вест Хэм
1 1.42 X 4.90 2 7.00
Через 21 ч. 5 мин.

Бразильские футболисты чаще остальных среди легионеров отмечаются голами в Английской премьер-лиге.

В активе представителей Бразилии суммарно 23 забитых мяча, шесть из которых записал на свой счёт нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, пять – «канонир» Габриэль Жезус, ещё четыре – Габриэл Мартинелли из всё того же «Арсенала». Следом за бразильцами располагаются норвежцы – 18 голов, 15 из которых принадлежат одному Эрлингу Холанну из «Манчестер Сити», а остальные три – Мартину Эдегору, представляющему «Арсенал». В пятёрке также Португалия (15) и Франция (11).

Лучший бомбардир Премьер-лиги на сегодняшний день – Эрлинг Холанн. Англичане Гарри Кейн и Иван Тони занимают вторую и третью позиции соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Английская Премьер-лига Роберто Фирмино Габриэль Жезус Эрлинг Холанн Габриэл Мартинелли
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ЛИВЕРПУЛЬ ВЕСТ ХЭМ
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