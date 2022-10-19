«Арсенал» очень оптимистично настроен по отношению к новым контрактам с Салиба и Сака

Лондонский «Арсенал» уверен в том, что ему в ближайшее время удастся продлить контракт с защитником Вильямом Салиба и полузащитником Букайо Сака. Об этом сообщает в социальных сетях Caught Offside.

Напомним, контракты обоих игроков истекают через два года, поэтому руководство «канониров» торопится как можно скорее подписать с футболистами новые сделки.

Салиба в прошлом сезоне выступал в аренде за «Марсель» и был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Франции. В этом сезоне защитник отметился за «канониров» двумя голами и одним ассистом в АПЛ. Сака, в свою очередь, записал на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи в чемпионате.