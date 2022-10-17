Глеб назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша АПЛ

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Напомним, после 10 проведённых матчей турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал», опережающий своего главного конкурента «Манчестер Сити» на четыре очка.

По мнению Глеба, именно эти две команды и будут вести борьбу за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Конечно, здорово, что руководство клуба дало Артете карт-бланш, всё это время ждали и верили, это даёт свои плоды сейчас. Молодая, быстрая, техничная команда сейчас показывает красивый и результативный футбол на эмоциях и на кураже. Сейчас они приобрели пару игроков, которых не хватало для слаженности в атаке, это и даёт результат», — приводит слова Артеты Metaratings.

Отметим, что в нынешнем сезоне команда Артеты проиграла лишь один матч. Случилось это в игре 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:3).