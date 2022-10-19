Лэмпард: «Думаю, «Манчестер Сити» – прекрасный пример для остальных команд»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард восхищается уровнем «Манчестер Сити». Напомним, недавно «горожане» были признаны лучшей командой прошлого сезона по версии France Football.

«Когда я думаю о «Манчестер Сити» и о том, как команда ведёт себя на поле и за его пределами, я прихожу к выводу, что этот клуб является фантастическим примером для остальных. Это моё мнение», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, что за свою игровую карьеру Лэмпард больше запомнился в футболке «Челси», но последний сезон в Англии Фрэнк провёл именно в составе «Манчестер Сити» в кампании 2014/15 под руководством Мануэля Пеллегрини.