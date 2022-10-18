Саутгейт считает, что Уокер успеет восстановиться до чемпионата мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт надеется включить Кайла Уокера в состав команды на чемпионат мира.

Правый защитник «Манчестер Сити» получил травму в матче против «Манчестер Юнайтед», который состоялся 2 октября. Сообщалось, что 32-летний футболист может не успеть восстановиться до мундиаля в Катаре, однако Гарет Саутгейт, внимательно следящий за ситуацией, настроен оптимистично, докладывает Daily Mail. Латераль вряд ли примет участие в поединке первого тура группового этапа, но вполне может претендовать на выход на поле в последующих встречах турнира.

В текущем сезоне Кайл Уокер отыграл восемь матчей за «Манчестер Сити», не отметившись результативными действиями.