Де Брёйне: «Очень горд занять третье место в голосовании «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне оценил результаты вчерашнего голосования «Золотого мяча». Напомним, награду забрал нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

«Я провёл отличный вечер со своей семьёй. Очень горд, что занял третье место в голосовании. Большие поздравления Кариму Бензема!», – написал де Брёйне на своей странице в социальных сетях.

В этом сезоне на счету де Брёйне один гол и девять результативных передач в чемпионате Англии. Футболист в нынешней кампании уже отдал на один ассист больше, чем за весь прошлый сезон.