Де Брёйне: «Не понимаю, почему люди говорят, что в «Манчестер Сити» нападающим сложно забивать много голов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне прокомментировал результативность Эрлинга Холанна в стане «горожан». Напомним, на сегодняшний день норвежец забил 20 голов во всех турнирах.

«Не понимаю, почему люди говорят, что в «Манчестер Сити» нападающим сложно забивать много голов. У нас невероятная команда, а также мы создаём много моментов для нападающих. Холанн сделал правильное решение, когда перебрался к нам», – заявил Кевин в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

На счету де Брёйне уже один гол и девять результативных передач в чемпионате Англии. Бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года, когда игрок перешёл из «Вольфсбурга».