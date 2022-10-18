«Манчестер Сити» начал переговоры с Гюндоганом по поводу нового контракта

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может остаться в команде Хосепа Гвардиолы по окончанию сезона. По информации от журналиста Николо Скиры, «горожане» начали переговоры с немцем по поводу нового контракта.

Отметим, что действующее соглашение Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года. Ранее ходили слухи о том, что футболист уже рассматривает другие варианты для продолжения карьеры.

Если верить источнику, «Манчестер Сити» хочет продлить Гюндогана до 2025 года. Переговоры между футболистом и клубом уже стартовали.

В этом сезоне Гюндоган отметился двумя голами и результативным пасом в девяти матчах.