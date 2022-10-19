Хендерсон: «Жду от матча с «Вест Хэмом» того же, что и от игры с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча ближайшего тура чемпионата Англии против «Вест Хэма», который состоится сегодня вечером на «Энфилде».

«Жду от матча с «Вест Хэмом» того же, что и от игры с «Манчестер Сити». Да, мы одержали важную победу над топ-клубом, но теперь нам нужно двигаться дальше и продолжать в том же духе», – цитирует Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».

В этом сезоне капитан «Ливерпуля» провёл 8 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. При этом полузащитник также пропустил несколько матчей из-за травмы.