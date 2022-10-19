Виейра: «Очень счастлив в «Арсенале»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Фабиу Виейра рассказал о том, как чувствует себя в стане «канониров». Напомним, португалец перебрался в команду Микеля Артеты этим летом из «Порту».

«Я чувствую себя очень счастливым в «Арсенале». Поддержка наших болельщиков очень важна для меня. Мне приятно чувствовать любовь фанатов», – написал Виейра на своей странице в социальных сетях.

Виейра в этом сезоне провёл за «Арсенал» всего 5 матчей в Английской премьер-лиге. Футболист пропустил начало кампании из-за травмы, но затем восстановился и уже успел отметиться дебютным забитым голом в чемпионате.