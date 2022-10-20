«Реал» повторил достижение 30-летней давности

В матче одиннадцатого тура испанского чемпионата мадридский «Реал» переиграл на выезде «Эльче», забив тому три безответных мяча. Это была уже шестая выездная победа мадридского клуба, единственные очки в текущем сезоне он потерял, как ни странно, дома, не сумев переиграть «Осасуну».

Как выяснилось, такое успешное выездное начало сезона у «Реала» было лишь один раз - в сезоне 1991\1992, когда также были выиграны первые шесть матчей на выезде. Но в конце сезона «Реал» потерял титул в кошмарном матче последнего тура - ведя 2:0 с «Тенерифе», нуждавшийся в победе «Реал» пропустил три мяча во втором тайме и проиграл.