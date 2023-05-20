Тодорович – первый за шесть лет защитник РПЛ, который ассистировал в третьем матче кряду

Необычным достижением для своего амплуа сегодня вечером отметился защитник «Ахмата» Дарко Тодорович. Босниец оформил ассист в третьем матче РПЛ за свою команду подряд.

Как уточняет Opta Sports, теперь игроков обороны с таким достижением в Премьер-лиге с 2009 года всего два. Ранее ассистировал в трёх матчах подряд бывший защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров – это случилось в 2017 году.

Напомним, что теперь «Ахмат» можно смело назвать претендентом на медали – грозненцы всего на очко отстают в турнирной таблице от идущего на третьем месте «Ростова».