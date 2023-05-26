Агент не исключил, что нападающий «Ахмата» Конате начнёт следующий сезон в другой команде

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

Селюк не исключил того, что следующий сезон 25-летний футболист начнёт в другой команде.

«Интерес к Конате есть, он был всегда. По нему звонят, спрашивают, интересуются. Интерес есть отовсюду, из Европы в том числе. Начнёт ли Конате новый сезон в другой команде? Посмотрим, всё может быть», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, Конате защищает цвета «Ахмата» с лета 2021 года, ранее он выступал за подмосковные «Химки». Действующий контракт футболиста с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Конате в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Ахмат» 28 матчей, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.