Камоцци назвал лучшего тренера РПЛ

Футбольный агент Франко Камоцци ответил на вопрос о лучшем тренере нынешнего сезона чемпионата России.

«Прямо сейчас лучший тренер в РПЛ — Валерий Карпин. Его работа в «Ростове» вызывает уважение и восхищение», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 50 набранных очков. Отметим, что в последних четырех матчах команда Карпина потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

В 29-м туре РПЛ «Ростов» встретится с «Ахматом». Поединок пройдет 28 мая в 19:00 по московскому времени.