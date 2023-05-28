Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Ахматом».

«Мало кто ожидал, что «Ростов» так соберётся. Эта игра дала ростовчанам пищу для размышлений. Теперь уже все зависит от них. Я понимаю, что «Ростов» может создать конкуренцию. Но думаю, что ЦСКА не упустит уже вторую строчку. Борьба будет в любом случае. Все бывает, но ЦСКА выглядит предпочтительнее сейчас.

«Ахмат» - крепкая команда. А «Ростов» всё-таки смог прервать ее беспроигрышную серию. Ростовчане молодцы, сохранили себе шансы даже на второе место. Да, будет тяжело, но посмотрим - интересно», - сказал Деменко.