Карпин признал безальтернативность Сильянова на позиции Осипенко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- В отсутствие Осипенко в старте вариант с Сильяновым в центре обороны был безальтернативным? Были ли какие-то мысли по этому поводу?

- Да нет, больше мыслей не было никаких. Кто у нас еще может из игроков, которые имеют хоть какой-то опыт в Премьер-лиге? Только Сильянов, он и до этого в том сезоне играл, и в осенней части сезона были игры. Вариантов других особо и нету.

- Осипенко сегодня снова в запасе, появляется в запасе Поярков. Понятно, что у них разное состояние. Но что по каждому из них можно сказать?

- То же самое, что мы разговаривали две недели назад перед матчем с «Краснодаром», то же самое все. Поярков тоже начал тренироваться с нами на этой неделе, первую неделю с нами тренируется. Понятно, что у него не идеальное состояние, мягко говоря. Что есть, то есть.