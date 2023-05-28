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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин признал безальтернативность Сильянова на позиции Осипенко

28 Мая 2023 • 19:03 Комментировать
Ростов
2:2
Ахмат
1 1.12 X 8.50 2 22.00
2-й тайм

Главный тренер «Ростова»  Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- В отсутствие Осипенко в старте вариант с Сильяновым в центре обороны был безальтернативным? Были ли какие-то мысли по этому поводу?

- Да нет, больше мыслей не было никаких. Кто у нас еще может из игроков, которые имеют хоть какой-то опыт в Премьер-лиге? Только Сильянов, он и до этого в том сезоне играл, и в осенней части сезона были игры. Вариантов других особо и нету.

- Осипенко сегодня снова в запасе, появляется в запасе Поярков. Понятно, что у них разное состояние. Но что по каждому из них можно сказать?

- То же самое, что мы разговаривали две недели назад перед матчем с «Краснодаром», то же самое все. Поярков тоже начал тренироваться с нами на этой неделе, первую неделю с нами тренируется. Понятно, что у него не идеальное состояние, мягко говоря. Что есть, то есть.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов.Валерий Карпин
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РОСТОВ АХМАТ
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