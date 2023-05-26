Агент не исключил возвращение Соу в «Ростов»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, выступающего сейчас за турецкий «Анкарагюджю» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить действие своих контрактов с российскими клубами до лета 2024 года.

«Несмотря на продление разрешения от ФИФА, будущее Али ещё под вопросом. Мы пока не приняли никакого решения относительно его возвращения», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне 28-летний Соу провёл за «Анкарагюджю» 34 матча, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гамбии в 2,7 миллиона евро.