В понедельник ФИФА объявила о продлении опции, которая позволяет легионерам приостанавливать контракты с клубами из России и Украины. При этом ФИФА отмечает, что правило не будет работать для иностранных футболистов и тренеров, которые сейчас выступают в российских или украинских клубах, а также для тех, кто продлил свой контракт с клубом из России или Украины после 7 марта 2022 года.

По сути, ФИФА продлила опцию для тех футболистов и тренеров, кто уже ею пользовался. Опция теперь работает до конца июня 2024 года. При этом игроки/тренеры должны уведомлять клубы о намернии снова её использовать до 1 июля 2023 года.