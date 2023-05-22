Агент рассказал о будущем полузащитника «Ростова» Гиговича

Агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича Харис Скендерович заявил, что его клиент не рассматривает возвращение в российский клуб. Его контракт продолжит быть приостановленным и в будущем сезоне.

«В обратном случае его отстранят от национальной сборной, как произошло в случае с Матиасом Норманном», - уточнил агент «РБ Спорт».

Текущий сезон 21-летний швед проводит в аренде в одном из сильнейших клубов Дании – «Мидтьюллане». В «Ростове» молодой игрок числится с 2020 года, в состав дончан полузащитник перебрался из шведского «Хельсинборга».

Агент сообщил, что Гигович не хочет возвращаться в «Ростов»