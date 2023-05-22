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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о будущем полузащитника «Ростова» Гиговича

22 Мая 2023 • 18:50 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
28.05 19:00

Агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича Харис Скендерович заявил, что его клиент не рассматривает возвращение в российский клуб. Его контракт продолжит быть приостановленным и в будущем сезоне.

«В обратном случае его отстранят от национальной сборной, как произошло в случае с Матиасом Норманном», - уточнил агент «РБ Спорт».

Текущий сезон 21-летний швед проводит в аренде в одном из сильнейших клубов Дании – «Мидтьюллане». В «Ростове» молодой игрок числится с 2020 года, в состав дончан полузащитник перебрался из шведского «Хельсинборга».

Агент сообщил, что Гигович не хочет возвращаться в «Ростов» 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Армин Гигович Харис Скендерович
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РОСТОВ АХМАТ
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