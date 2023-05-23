«Ростов» может усилиться словенским футболистом

«Ростов» проявляет интерес к полузащитнику «Марибора» Яну Репасу. Об этом сообщает Sport24.

Данную информацию прокомментировал агент 26-летнего словенца Матей Скегро.

«Название клуба сказать не могу, но по поводу Репаса со мной связывались две команды из РПЛ. Думаю, этим летом игрок покинет «Марибор», — приводит слова агента Sport24.

Действующий контракт Репаса с «Марибором» рассчитан до конца мая 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 700 тысяч евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Словении Репас провёл 33 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи.