Шалимов: «Ростов» выдохся, исчерпан весь внутренний ресурс»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о результатах «Ростова» в последних матчах РПЛ. В 28-м туре чемпионата России донской клуб проиграл «Краснодару» (0:3).

«Ростов» проиграл третью игру подряд, но в этом матче не было Комличенко и Осипенко, это два лидера. «Ростов» не просто устал, а выдохся — об этом говорят и тактические ошибки в обороне, исчерпан весь внутренний ресурс», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что у молодых игроков не так много мастерства, а когда еще накладываются проблемы с физической формой, то начинаются ошибки. По мнению эксперта, по составу «Ростов» — это не команда топ-5 РПЛ.

После 28 туров подопечные Валерия Карпина занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.



