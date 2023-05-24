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Форвард «Ростова» Голенков: «Кажется, с Ломаевым мы дрались каждую неделю»

24 Мая 2023 • 20:27 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
28.05 19:00

Молодой нападающий «Ростова» Егор Голенков вспомнил эпизоды из юности во время обучения в академии имени Юрия Коноплёва. В частности, форвард рассказал о регулярных драках с нынешним стражем ворот самарских «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым.

«С Ломаевым мы дрались каждую неделю, когда нам было по 11-12 лет. Это переходный возраст, много разногласий, оба были неуступчивые, что для пацанской среды – классика», - заявил Голенков «Матч ТВ», добавив, что сейчас у него с вратарём самарцев исключительно дружеские отношения.

23-летний Голенков – воспитанник самарских «Крыльев», с 2022 года форвард защищает цвета «Ростова».  

Ломаев рассказал об итогах своего обследования

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Иван Ломаев Егор Голенков
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РОСТОВ АХМАТ
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