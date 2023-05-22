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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Ростов» в меньшей степени фаворит на второе место»

22 Мая 2023 • 13:37 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
28.05 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о шансах «Ростова» занять второе место по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

Эксперт считает, что несмотря на неудачные результаты южан в последних турах РПЛ, «Ростов» продолжает сохранять шансы на серебряные медали.

«Сейчас «Ростову» будет сложнее, но перед дерби «Спартак» тоже отставал от ЦСКА на четыре очка, и все кричали, что «армейцы» займут второе место. В оставшихся матчах можно набрать шесть очков, поэтому и ЦСКА может ещё потерять. Ясно, что «Ростов» в меньшей степени фаворит на второе место», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что «Ростов» проиграл последние три матча подряд с общим счётом 0:6. Мостовой не стал называть такие выступления спадом, отметив, что для южан нахождение в четвёрке сильнейших — это хороший результат.

После 28 туров РПЛ второе место занимает ЦСКА, опережающий третий «Спартак» на одно очко. Следом идёт «Ростов», отстающий от «армейцев» на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Александр Мостовой
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