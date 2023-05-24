Голенков: «Карпин дал импульс и мотивацию «Ростову»

Форвард «Ростова» Егор Голенков рассказал, что дал команде опытный специалист Валерий Карпин. Напомним, что при нём дончане практически весь текущий сезон Премьер-лиги держались в первой тройке команд турнирной таблицы.

«Он подарил нам импульс и мотивацию. Он жесткий тренер, но с харизмой и классным чувством юмора, который не давит, а раскрепощает», - цитирует Голенкова «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» сильно сдал под конец сезона. На данный момент команда вылетела из первой тройки и рискует в грядущем туре потерять даже четвёртое место, если уступит дома набравшему отличный ход «Ахмату» Сергея Ташуева.

Кавазашвили: «Ростов» не просто посыпался в конце сезона, он сдох»