Голенков оформил дубль к 12-й минуте матча с «Ахматом»

«Ростов» очень удачно начал матч 29-го тура Премьер-лиги против «Ахмата». Егор Голенков на шестой минуте замкнул головой навес с правого фланга. Вскоре Кирилл Щетинин адресовал мяч в линию атаки, казалось, что защитник «Ахмата» контролирует ситуацию. Но Голенков выскочил из-за спины соперника и в падении пробил над голкипером гостей. Мяч оказался в сетке ворот, ростовчане ведут со счетом 2:0. В случае победы они точно не опустятся ниже четвертого места. «Ахмат» идет пятым. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.