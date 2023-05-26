Балахнин: «Шансы «Ростова» на медали малы»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин считает, что команда еще может занять призовое место по итогам российского чемпионата, когда до конца сезона остаются еще два тура. Сейчас «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, до конца сезона команде остаются еще две игры - сперва с грозненским «Ахматом», а после этого с московским ЦСКА, прямым конкурентом в борьбе за медали.

- Шансы у «Ростова» еще есть, но их мало. Они выступают все хуже и хуже. Они не забивали уже три матча. Сказывается функциональное и психологическое состояние. Не выдержали ребята гонку за медали. Они выхолощены физически и эмоционально, - цитирует слова игрока Газета.Ru.

В последний раз ростовский клуб брал медали под началом Курбана Бердыева в 2016 году.