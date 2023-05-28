«Ростов» забил «Ахмату» уже на шестой минуте

В заключительном матче 29-го тура Премьер-лиги «Ростов» играет против «Ахмата». Команда Валерия Карпина отметилась быстрым голом, прервав «сухую» серию из трёх поединков. Уже на шестой минуте с правого фланга Кирилл Щетинин выполнил навес в гущу игроков, и Егор Голенков головой отправил мяч в сетку ворот гостей.

Счет стал 1:0, в случае победы «Ростов» вплотную подберется к идущему на третьему месте «Спартаку». Грозненцы пока идут на пятом месте. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.