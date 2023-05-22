Кавазашвили: «Ростов» потерял шансы на серебро РПЛ»

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил шансы «Ростова» продолжить борьбу за серебряные медали чемпионата России после серии неудачных матчей, а также оценил перспективы борьбы за заветную строчку между «Спартаком» и ЦСКА.

«За второе и третье место в РПЛ драка, а вот «Ростов» свои шансы на серебро потерял. Если армейцы потеряют очки в Краснодаре в ближайшем туре, то «красно-белые» автоматически будут фаворитами на второе место», - заявил Кавазашвили Rusfootball, добавив, что вся развязка борьбы наступит в финальном туре.

На данный момент на втором месте в Премьер-лиге идёт ЦСКА – у команды 54 очка, на третьем – «Спартак», 53 балла. «Ростов» идёт на четвёртой строчке с 50 очками.

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