Червиченко: «Ростов» прыгнул выше головы»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результатах «Ростова» в текущем сезоне РПЛ.

«У «Ростова» накопилась усталость от таких путешествий. У нас в чемпионате не для всех команд равные условия, для некоторых они жуткие. При всем при этом «Ростов» показал максимум и прыгнул выше головы», — приводит слова Червиченко Legalbet.

Как считает функционер, со своим небольшим бюджетом и молодым составом «Ростов» провел достойный сезон, только жаль, что команду не хватило на последние пять туров.

После 28 игр подопечные Валерия Карпина занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.