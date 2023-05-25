Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Ростов» прыгнул выше головы»

25 Мая 2023 • 17:42 Комментировать (1)
Ростов
...
Ахмат
28.05 19:00

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результатах «Ростова» в текущем сезоне РПЛ.

«У «Ростова» накопилась усталость от таких путешествий. У нас в чемпионате не для всех команд равные условия, для некоторых они жуткие. При всем при этом «Ростов» показал максимум и прыгнул выше головы», — приводит слова Червиченко Legalbet.

Как считает функционер, со своим небольшим бюджетом и молодым составом «Ростов» провел достойный сезон, только жаль, что команду не хватило на последние пять туров.

После 28 игр подопечные Валерия Карпина занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Андрей Червиченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Anatoliy-Kozarenko
25 Мая 2023 в 17:58
..отпрыгался (
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
18:20 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюба может помочь «Локомотиву» в борьбе за высокие места»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Не факт, что наш календарь слабее, чем у ЦСКА»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Тюкавину не нравится Холанн
18:13 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, почему для «Локомотива» выгоден контракт с Дзюбой по схеме «1+1»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что Дзюба заслужил новый контракт с «Локомотивом»
18:09 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и ЦСКА интересуются футболистом «Сочи»
17:55 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» выпустил ролик по случаю продления контракта с Дзюбой видео
17:52 · Россия. Премьер-лига
Якубко — о неприличном жесте: Роналду можно, Соболеву — нет
17:52 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о переговорах с Дзюбой
17:42 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Ростов» прыгнул выше головы» 1
17:24 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин признался, что хотел бы попробовать себя в европейском клубе
17:17 · Россия. Премьер-лига
У нападающего «Химок» Руденко есть три варианта в РПЛ
17:13 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о потенциальной зарплате Дзюбы в «Локомотиве»: Для 34-летнего игрока это очень хорошие деньги 1
16:59 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «У ЦСКА налаженная схема, кардинальных изменений в матче с «Краснодаром» не будет»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Для «Спартака» чем выше, чем лучше»
Все новости
Рекомендуем