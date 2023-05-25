Агент Валид Фаур, представляющий интересы защитника Денниса Хаджикадунича, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал уход своего клиента из «Ростова».

«Счастлив ли я, что ФИФА разрешила игрокам снова приостановить контракт с клубами из России? Нет, я не могу сказать, что я счастлив, потому что «Ростов» ничего не получит за Денниса. Я уважаю клуб, но моя работа – сделать всё, чтобы игроку было хорошо. Я буду бороться за его права. Я надеюсь решить вопрос так, чтобы все получили свои бонусы. Я пытаюсь извлечь максимум из этой ситуации, изучая рынок. На нас выходили серьёзные команды, когда он играл в Швеции. Сейчас он выступает за «Мальорку» в одной из сильнейших лиг. Я не думаю, что у нас возникнут проблемы с тем, чтобы Деннис был в сильной команде, а моя задача сделать так, чтобы всем было хорошо. В том числе, хочу подчеркнуть, и «Ростову».